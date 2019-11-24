24 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı
24 Kasım 2019 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Afili Aşk
03:00 Poyraz Karayel
05:15 Müzik Arası
06:15 Arda'nın Mutfağı
07:45 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
10:00 Azize
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Afili Aşk
15:45 Zalim İstanbul
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Azize