24 Kasım 2019 Kanal d Yayın Akışı

24.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Afili Aşk

03:00 Poyraz Karayel

05:15 Müzik Arası

06:15 Arda'nın Mutfağı

07:45 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

10:00 Azize

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Afili Aşk

15:45 Zalim İstanbul

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Azize

Kaynak: InterSinema.com