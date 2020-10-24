24 Ekim Masterchef yemekleri | Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri
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24 Ekim Masterchef yemekleri | Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri

24.10.2020 20:47 | Son Güncelleme: 24.10.2020 20:52
24 Ekim Masterchef yemekleri | Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri

24 Ekim Cumartesi günü ekrana gelen Masterchef sonrası Tteokbokki nasıl yapılır merak ediliyor. MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlık oyununda takımlardan Kore mutfağından bazı yemeklerin yapılması istendi. Tteokbokki nasıl yapılır? Tteokbokki malzemeleri nelerdir?

24 Ekim Cumartesi tarihinde MasterChef'te Güney Kore yemekleri yapıldı. Bir otomotiv fabrikasında çekilen ve Koreliler tarafından da denenecek olan bölümde 5 adet Güney Kore mutfağından yemek yapılacak. Peki, Tteokbokki nasıl yapılır? Masterchef Kore yemekleri Tteokbokki tarifi, malzemeleri

TTEOKBOKKİ MALZEMELERİ

  • 2 Su Bardağı Pirinç Keki (Garaetteok), (veya 20 Adet)
  • 2.5 Su Bardağı Balık Suyu, Sebze Suyu veya Su
  • 1 Su Bardağı Yeşil Lahana veya Çin Marulu, Şeritler halinde kesilmiş
  • ½ Adet Soğan (Büyük Boy), Dilimlenmiş (yarım ay şeklinde)
  • ½ Adet Havuç (Büyük Boy), Verev kesilmiş
  • 2 Adet Yeşil Soğan, Küçük parçalara kesilmiş

Sosu için:

  • 2-3 Yemek Kaşığı Gochujang
  • 2 Yemek Kaşığı Bal
  • 1 Yemek Kaşığı Esmer Şeker
  • 1 Yemek Kaşığı Soya Sosu (Ganjang)
  • 2-3 Diş Sarımsak, Ezilmiş veya ince kıyılmış

Üzeri için:

  • Beyaz Susam
  • Yeşil Soğan
  • 1-2 Adet Katı Pişmiş Yumurta, (isteğe bağlı)

TTEOKBOKKİ NASIL YAPILIR?

Dondurulmuş pirinç keklerini çözülmesi için en az 30 dakika kadar soğuk suda bekletin. Süre bitiminde tüm pirinç keklerini tek tek birbirinden ayırın ve bir süzgeç yardımıyla sudan geçirip, bir kenarda bekletin.

Küçük bir kasede gochujang, bal, esmer şeker, soya sosu ve sarımsak ezmesini çırparak karıştırın. Hazırladığınız sos karışımını bir kenarda bekletin.

2.5 su bardağı kadar balık suyunu, sebze suyunu veya yalnızca suyu bir wok tavaya dökün ve yüksek ateşte kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladıktan sonra hazırladığınız sos karışımını wok tavaya dökün ve güzelce karıştırın. Karışımı yaklaşık 5 dakika orta dereceli ateşte kendi halinde kaynamaya bırakın.

Ardından sırasıyla pirinç keklerini, havuç, soğan ve lahana dilimlerini wok tavaya ilave edin ve ara sıra dikkatlice karıştırarak, yaklaşık 5-6 dakika daha orta dereceli ateşte kaynatmayı sürdürün. Son olarak yeşil soğanları tavaya ilave edin ve 1-2 dakika daha tüm malzemeleri karıştırarak pişirdikten sonra ocağın altını kapatın. (Pişirme sürecinin sonunda sosun kıvamı iyice yoğunlaşmış olacaktır.)

Üzerine beyaz susam taneleri ve yeşil soğan dilimleri serpiştirip, dilerseniz katı pişmiş yumurta dilimleri ile birlikte çok bekletmeden sıcakken servis edin.

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