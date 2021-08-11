24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı

24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de hoparlör içine ve bebek bezi içerisinde sarılarak gizlenmiş 24 bin kişiyi zehirleyebilecek tesirde toplam 2 kilo 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli'de hoparlör içine ve bebek bezi içerisinde sarılarak gizlenmiş 24 bin kişiyi zehirleyebilecek tesirde toplam 2 kilo 423 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleşeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giriş yapan iki şüpheli aracı takibe alan ekipler kısa süreli takibin ardından araçları durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Jiby ile yapılan aramalarda ortaya çıkan görenleri hayrete düşürdü. Araçta bulunan hoparlör içerisinde gizlenmiş 1 kilo 439 gram metamfetaminnin ve şüpheliye ait çantanın astar bölümünde bebek bezi içerisine sarılarak gizlenmiş 982 gram metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Düzenlenen operasyonda, bağımlılık yapıcılığı son derece yüksek olan, insan vücudunda tamiri mümkün olmayan hasara yol açtığı ve kullanımının devam etmesi halinde ölüme sebebiyet verdiği uzmanlarca açıklanan, yaklaşık 24 bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda toplam 2 kilo 423 gram maddesi yakalanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavgada canından oldu! Annesinin gözyaşları yürekleri dağladı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
Sosyal medyadan terör propagandası yapan şüpheli yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aytaç Şaşmaz Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Muslera Merve Çoban Lionel Messi Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
24 bin kişiyi zehirleyecek 2,5 kilo uyuşturucu hoparlör ve bebek bezinden çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:08:35. #1.15#

title