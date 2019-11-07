24.Altın Objektif Ödülleri'nde ünlüler geçidi! Kimler ödül aldı?
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da açıklamalarda bulunuyor

24.Altın Objektif Ödülleri'nde ünlüler geçidi! Kimler ödül aldı?

MGD(Magazin Gazetecileri Derneği)'nin 24.Altın Objektif Ödülleri CVK Bosphorus Hotel İstanbul'da sahiplerini buldu.

07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46

MGD (Magazin Gazetecileri Derneği)'nin 24.Altın Objektif Ödülleri CVK Bosphorus Hotel İstanbul'da sahiplerini buldu. Gecede ünlüler geçidi yaşandı. Ödül alanlar arasında kimler vardı?

#24AltınObjektif #MGD



VİDEO: 24.Altın Objektif Ödülleri'nde ünlüler geçidi! Kimler ödül aldı?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.