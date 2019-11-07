24.Altın Objektif Ödülleri'nde ünlüler geçidi! Kimler ödül aldı?
MGD(Magazin Gazetecileri Derneği)'nin 24.Altın Objektif Ödülleri CVK Bosphorus Hotel İstanbul'da sahiplerini buldu.
07.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:46
MGD (Magazin Gazetecileri Derneği)'nin 24.Altın Objektif Ödülleri CVK Bosphorus Hotel İstanbul'da sahiplerini buldu. Gecede ünlüler geçidi yaşandı. Ödül alanlar arasında kimler vardı?
#24AltınObjektif #MGD
Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: 24.Altın Objektif Ödülleri'nde ünlüler geçidi! Kimler ödül aldı?