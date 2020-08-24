24 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 02:05 Makas 03:25 Tövbeler Olsun 03:40 Yedi Numara 05:10 Uğurlugiller 06:00 Aslan Ailem 06:05 İncir Ağacı 07:15 Shrek 3 08:55 Yeşil Deniz 09:05 Diriliş Ertuğrul 11:20 Tozkoparan 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ulak 13:00 Hangimiz Sevmedik 14:05 Tövbeler Olsun 15:55 Kalk Gidelim 17:10 Makas 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hükümet Kadın 2 20:00 Tövbeler Olsun 22:25 Savaşın Efsaneleri 23:20 Kalk Gidelim 23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com