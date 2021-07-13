24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası Etkinliği düzenlendi 28-04-2021
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24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası Etkinliği düzenlendi 28-04-2021

24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası Etkinliği düzenlendi 28-04-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 28. 04. 2021 tarihinde online olarak 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla "Erişkin bağışıklaması" konulu etkinlik düzenlendi.

Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 28. 04. 2021 tarihinde online olarak 24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası dolayısıyla "Erişkin bağışıklaması" konulu etkinlik düzenlendi. Konuşmacı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Dahili Tıp Bilimleri Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eda ÇELİK GÜZEL'in katıldığı etkinlikte Erişkin Bağışıklaması, Aşılar ve kimlere aşıların yapılması gerektiği konuları ele alındı. Öğrencilerimiz ve Öğretim Elemanlarımızın yoğun katılım sağladığı etkinlik soru cevap bölümü ile sona erdi. Etkinlik sonunda Okul Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Sayın Dr. Öğretim Üyesi Eda ÇELİK GÜZEL'e katılım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Habermetre

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24-30 Nisan Dünya Aşı Haftası Etkinliği düzenlendi 28-04-2021 - Haberler
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