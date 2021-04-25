23 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
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23 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

23 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesiyle birlikte ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık'tan üç gündür haber alınamıyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ailesiyle birlikte ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık'tan üç gündür haber alınamıyor. Ailesi her yerde kızlarını arıyor.

Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Çağdaş mevkiinde ikamet eden 23 yaşındaki Zehra Aşık, üç gün önce işyerinden çıktıktan sonra arkadaşı tarafından evine yakın bir noktaya bırakıldıktan sonra kayboldu. Nurcan ve Durkaya Aşık çiftinin, 4 çocuklarından biri olan Zehra'dan üç gündür haber alamadıkları öğrenildi.

Karasu ilçe merkezinde çalıştığı işyerinden çıktıktan sonra her akşam bir iş arkadaşı tarafından evine bırakıldığı öğrenilen Zehra Aşık'ın, kaybolduğu akşam da evinin 100 metre yakınına bir kadın arkadaşı tarafından bırakıldığı ifade edildi. Her akşam saat 18.00 sıralarında evde olan Aşık'ın eve gelmemesi üzerine ailesi endişelenmeye başladı. Kızlarının gidebilecekleri her yeri arayan Aşık ailesi, kızlarına ulaşamamaları üzerine durumu polise bildirdi.

Karasu Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Osman Şahin'in de yeğeni olan Zehra Aşık, her yerde aranırken gören veya kendisinden haber alanların 0536 833 25 03 numaralı telefondan Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Osman Şahin'e ulaşmaları istenildi. - SAKARYA

23 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
23 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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