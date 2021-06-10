23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
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23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 30'dan fazla ülkenin katılımıyla düzenlenen 23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 ay gecikmeli başlayan fuarda yerli, yabancı yaklaşık 600 yayınevi stant açtı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen fuara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Fuarın organizatörlerinden Muhammed Zeki AA muhabirine, fuara Irak'ın yanı sıra 30'dan fazla ülkeden 600'e yakın yayınevinin katıldığını ifade etti.

Zeki, Türkiye ve Avrupa'dan da fuara katılım olduğunu belirterek, çeşitli alanlarda kitapların tanıtıldığı fuarın 10 gün boyunca ziyaret edilebileceğini dile getirdi.

23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı
23. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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