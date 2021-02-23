23 Şubat Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2021 iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülü neydi?

Survivor 2021 bu akşamki bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları, onlar için en önemli ödül için yarıştı! Ailelerini ve arkadaşlarını özleyen yarışmacılar iletişim ödülü için canla başla mücadele etti! Ödülü hangi takımın kazandığı da sonunda belli oldu. Peki, 23 Şubat Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 2021 iletişim ödülünü hangi takım kazandı? İletişim ödülü neydi?

23 ŞUBAT SURVİVOR 2021 İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Aileleri, arkadaşları ve sevdikleriyle iletişim kurmak için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar arasında en istekli olan gönüllüler takımı oldu! Haftalardır iletişim ödülünü kazanamayan gönüllüler takımı bugün çok hırslıydı! Her hafta farklı iletişim ödülü ile yarışmacıların büyük performans sergilediği parkurda, bugün yani 23 Şubat oyunu sonunda kazanan takım ise ailelerinden gelecek fotoğraflı mesajları okuyabilecekler. Henüz kazanan takım belli olmadı!