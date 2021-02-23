23 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!
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23 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

23.02.2021 10:26 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:30
23 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle!

Hafta içi her gün yayınlana sabah programı 23 Şubat Salı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konukları kimler? STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Demet Akalın koronavirüs! Alişan! Demet ve Alişan konukları! Yeliz Yeşilmen!

STAR TV ekranlarında yayınlanan sabah programı 23 Şubat Salı konukları kimler? STAR TV Demet ve Alişan ile Sabah Sabah izle! Demet Akalın bugün var mı?

23 ŞUBAT SALI DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH KONUKLARI KİMLER?

Yeliz Yeşilmen,

Halil Polat,

Psikolog Esra Ezmeci

DEMET AKALIN BUGÜN PROGRAMDA OLACAK MI?

Hafta içi her gün STAR TV ekranlarında yayınlanan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı Alişan ve Demet Akalın tarafından sunulmakta. Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle bugün karantinada kalmak zorunda. Yapılan açıklamaya göre, Demet Akalın bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında yer alacak.

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