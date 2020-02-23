23 Şubat 2020 Atv Yayın Akışı

23.02.2020 06:45 | Son Güncelleme: 23.02.2020 06:45

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Gözcüler 4: Bangkok'ta Soygun

01:00 Esra Erol'da

02:05 72. Koğuş

03:30 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:30 Köpek Didi'nin Çiftliği

15:30 Kuruluş Osman

15:50 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Nadide Hayat

22:20 Buzkıran

Kaynak: InterSinema.com