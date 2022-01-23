23 Ocak 2022 TRT spor Yayın Akışı
23 Ocak 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 % 100 Futbol
05:20 Yılport Samsunspor - Kocaelispor
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü Transfer
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Nasadoge Menemenspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.
16:45 % 100 Futbol Devre Arası
17:00 Altınordu - İstanbulspor A.Ş.
18:00 % 100 Futbol
18:55 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 MKE Ankaragücü - Altaş Denizlispor
21:00 Futbol Gecesi
23:30 Teknik Analiz