Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul 4. sınıf öğrencisine devretti.

Yüksel, Kemalpaşa İlkokulu 4.sınıf öğrencisi Kerem Doğan'ı makamında karşıladı. Yüksel, makamını bir süreliğine Dağan'a bıraktı.

Doğan, Yüksel'den çocuk oyun parklarının arttırılması ve sokak köpekleri için barınak yapılmasını istedi. Doğan, ayrıca zabıta amirine talimat vererek işyeri sahiplerinin kaldırımlara koyduğu malzemelerin kaldırılmasını talep etti.

Yüksel, Doğan ile Okul Müdürü Burcu Aydoğdu'ya çeşitli hediyeler verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm yurtta coşkuyla kutlandığını belirten Yüksel, "Bu bayram Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek nesillere verdiği değerin ve duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlığın ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Suşehri olmak üzere tüm dünya çocuklarının huzur ve barış içinde yaşamasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Aydoğdu da Yüksel'e teşekkür etti.