23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü
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23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sınır ilçemizde yer alan Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'den geldiği ileri sürülen merminin isabet ettiği 10 yaşındaki Rojin Ece hayatını kaybetti.

23.04.2020 21:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 21:53
23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünde bir çocuk Suriye'den gelen bir mermi ile hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma sonucu geldiği ileri sürülen mermi, sınıra yakınYeşilkent Mahallesi'ndeki Rojin Ece (10) başına isabet etti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Ece, kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ece, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde Suriye'den gelen merminin isabet ettiği çocuk öldü

Kaynak: AA

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