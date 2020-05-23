23 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı
23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Aramızda Kalsın
02:20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
03:50 Erkenci Kuş
04:10 Erkenci Kuş
05:00 Güzel Köylü
06:30 Hayat Bazen Tatlıdır
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:20 Evde Hareket Zamanı
09:30 Sinema
10:00 Erkenci Kuş
12:00 Dizi
13:30 Çilek Kokusu
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:30 Güzel Köylü
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Medcezir
20:00 Evim
21:45 Evim
23:15 Çember: Oyunu Bozuyorum
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com