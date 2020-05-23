23 Mayıs 2020 Star Yayın Akışı 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Aramızda Kalsın 02:20 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 03:50 Erkenci Kuş 04:10 Erkenci Kuş 05:00 Güzel Köylü 06:30 Hayat Bazen Tatlıdır 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 09:30 Sinema 10:00 Erkenci Kuş 12:00 Dizi 13:30 Çilek Kokusu 13:30 Gerçeğin Peşinde 15:30 Güzel Köylü 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Medcezir 20:00 Evim 21:45 Evim 23:15 Çember: Oyunu Bozuyorum 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com