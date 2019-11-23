23 Kasım 2019 Trt1 Yayın Akışı

23.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 23.11.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Aileler Yarışıyor

03:00 Kalk Gidelim

05:30 İyilik Kulübü

05:45 Ömür Dediğin

06:10 Ömür Dediğin

06:15 6 Mantı

07:25 Beni Böyle Sev

08:05 Beni Böyle Sev

09:55 1'de Bugün

10:05 Şampiyon

10:35 1'de Bugün

12:55 Aileler Yarışıyor

13:20 Aileler Yarışıyor

14:55 1'de Bugün

15:05 Benim Adım Melek

15:20 1'de Bugün

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com