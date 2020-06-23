23 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
23 Haziran 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
23.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 06:46
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:10 Geniş Aile
01:10 Kelime Oyunu
02:20 Kanıt
02:30 Çok Gezenti
03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Çocuklar Duymasın
05:00 Geniş Aile
05:30 Müzik
06:00 Kampüsistan
08:15 Çocuklar Duymasın
10:45 Doktorlar
14:00 Derya Baykal'la Gülümse
16:00 Sağlıkla Gülümse
16:30 Yaprak Dökümü
19:30 Kelime Oyunu
20:45 Arka Sokaklar
23:45 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com