23 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı 23 Haziran 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:35 Şampiyon 02:35 Zaman Matinesi 03:00 52 Hafta 03:25 Elimi Bırakma 03:25 Soru Küpü 04:00 Böyle Bitmesin 05:30 Bir Yusuf Masalı 05:40 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:10 Sağlıklı Mutfak 07:10 Aslan Ailem 10:20 Tozkoparan 11:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:55 Elimi Bırakma 13:05 Elimi Bırakma 16:05 Ege'nin Hamsisi 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Can Dostlar 21:50 Yeşil Deniz 22:25 Baba 3 23:55 Leyla ile Mecnun Kaynak: InterSinema.com