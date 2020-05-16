23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
16.05.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.05.2020 09:41

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 22. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

23. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan'ın bitmesine günler kala iftar menülerinizde tekrara düşmenin sıkıntısını yaşıyorsunuz. Merak etmeyin, her iftarda farklı ve lezzetli menü ile endişelerinizi keyfe dönüştürüyoruz.

23. gün iftar menüsünde önceli lezzetlerden tamamen farklı lezzetler var. Safranlı kereviz çorbası ile yumuşak ve nefis bir başlangıcı bezelyeli pilav, zeytinyağlı fasulye ve tavada yufka böreği ve közlenmiş biber salatası takip ediyor. Tatlı olarak da Ramazan ayına özel cennet çamuru menünüzü tamamlıyor.

23. GÜN İFTAR MENÜSÜ

SAFRANLI KEREVİZ ÇORBASI

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

ZEYTİNYAĞLI FASULYE

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

BEZELYELİ PİLAV

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

TAVADA YUFKA BÖREĞİ

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

KÖZLENMİŞ BİBER SALATASI

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

CENNET ÇAMURU

23. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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