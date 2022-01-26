23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli
Golf sahasına yağan kar Turnuva direktörü Bekir Kara'nın açıklaması Kar yağışı altında antrenman yapan sporcular ANTALYA - Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları Ana sponsorluğunda düzenlenen 23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvası yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Golf sahasına yağan kar
Turnuva direktörü Bekir Kara'nın açıklaması
Kar yağışı altında antrenman yapan sporcular ANTALYA - Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları Ana sponsorluğunda düzenlenen 23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvası yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.