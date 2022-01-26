23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli - Haberler
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23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli

Golf sahasına yağan kar Turnuva direktörü Bekir Kara'nın açıklaması Kar yağışı altında antrenman yapan sporcular ANTALYA - Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları Ana sponsorluğunda düzenlenen 23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvası yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Golf sahasına yağan kar

Turnuva direktörü Bekir Kara'nın açıklaması

Kar yağışı altında antrenman yapan sporcular ANTALYA - Golf Mad tarafından Türk Hava Yolları Ana sponsorluğunda düzenlenen 23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvası yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli

23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli

23. Golf Mad Pro-Am golf turnuvasına kar engeli

AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri

Türk Hava Yolları, Bekir Kara, Golf, kar, Güncel, Haber

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