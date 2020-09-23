23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?
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23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

23.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 23.09.2020 20:49
23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 23 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?

MasterChef Türkiye bu akşam özel yemek tarifleri ile seyircinin karşısına çıktı. Gece sonunda bir kişi MasterClass'ı kazanacak. Peki, MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 23 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

23 EYLÜL MASTERCHEF MASTERCLASS OYUNU'NU KİM TAKIM KAZANDI?

MasterClass oyunu henüz sonuçlanması. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

MASTERCLASS OYUNU NASIL OLACAK?

MasterClass oyunu bu hafta 3 aşamadan oluşacak.

İlk aşamada Mehmet Şef 16 yarışmacıya eğitim verecek. Aşama sonunda en başarılı 8 yarışmacı Danilo Şef aşamasına geçecek.

Danilo Şef aşamasında en başarılı 4 yarışmacı Somer Şef aşamasına geçecek.

Somer Şef Final bölümünde de en başarılı yarışmacı 1. olarak sürpriz ödülü kazanacak.

ELEME ADAYLARI KİM?

Dokunulmazlığı kazanan Emir haftanın 1. eleme adayı olarak Özgül'ün adını söyledi. Diğer aday ise oylama sonucu belli oldu ve Esra 2. eleme adayı oldu.

Eleme adayları:

1. Özgül

2. Esra

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

Mavi Takım:

Kaptan: Uğur

Furkan

Serhat

Barbaros

Tanya

Duygu

Sefa

Celal

Kırmızı Takım:

Kaptan: Emir

Esra

Berker

Özgül

Ayyüce

Eray

Ebru

Walison

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