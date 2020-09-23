23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı? Masterchef eleme adayları kim oldu? Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı?

MasterChef'te bugün MasterClass oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar özel yemekleri yapmaya çalışarak MasterClass'ı kazanmayaçalıştı. Peki, 23 Eylül Masterchef MasterClass Oyunu'nu kim kazandı? MasterChef'te MasterClass'ı kim kazandı? Masterchef eleme adayları kim oldu? 23 Eylül MasterChef'te hangi yemekler yapıldı?