23 Eylül deprem nedeniyle okullar tatil mi?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Peki, 23 Eylül Balıkesir deprem nedeniyle okullar tatil mi?

Bugün Balıkesir'in yanı sıra İstanbul ve Konya'da da ardı ardına sarsıntılar meydana geldi. Depremlerin ardından vatandaşların aklına gelen ilk sorulardan biri ise, 23 Eylül'de Balıkesir'de yaşanan deprem nedeniyle okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği oldu.

AFAD'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, Sındırgı'da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgede saha tarama faaliyetlerini sürdürdüğü aktarıldı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

KONYA'DA DA SARSINTI

Balıkesir'in ardından Konya'da da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Yaşanan depremler sonrasında okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Ancak yapılan duyurulara göre bu illerde eğitim-öğretime ara verilmedi ve okullar normal şekilde devam edecek.

Osman DEMİR
