23 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı 23 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:10 Gençliğim Eyvah 00:55 Kardeş Payı 02:35 Kanatsız Kuşlar 03:30 Kanatsız Kuşlar 05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 08:00 Moana 08:00 Pers Prensi: Zamanın Kumları 10:00 Gençliğim Eyvah 10:15 Bal Kaymak 12:10 Dizi TV 12:55 Şans Kapıyı Çalınca 13:55 Marslı 15:55 Şans Kapıyı Çalınca 16:00 Bir Zamanlar Çukurova 18:40 ATV Haber 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Bal Kaymak 20:00 Otoyol Devriyesi 21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları 22:05 Taksi 2 Kaynak: InterSinema.com