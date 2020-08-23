23 Ağustos 2020 Atv Yayın Akışı
23 Ağustos 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
23.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 23.08.2020 06:45
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:10 Gençliğim Eyvah
00:55 Kardeş Payı
02:35 Kanatsız Kuşlar
03:30 Kanatsız Kuşlar
05:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
08:00 Moana
08:00 Pers Prensi: Zamanın Kumları
10:00 Gençliğim Eyvah
10:15 Bal Kaymak
12:10 Dizi TV
12:55 Şans Kapıyı Çalınca
13:55 Marslı
15:55 Şans Kapıyı Çalınca
16:00 Bir Zamanlar Çukurova
18:40 ATV Haber
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
20:00 Otoyol Devriyesi
21:55 Pers Prensi: Zamanın Kumları
22:05 Taksi 2
Kaynak: InterSinema.com