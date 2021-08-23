23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!
Bu hafta Steam için çıkacak oyunlar belli oldu. 23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunları sizler için listeledik...
Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 23-29 Ağustos tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.
Geçen hafta Humankind, Madden NFL 22 gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında King's Bounty II ve Aliens: Fireteam Elite yer alıyor.
STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (23 AĞUSTOS – 29 AĞUSTOS)
23 Ağustos
- Heroes of Yore
- Fling to the Finish
- Treasure of Barracuda
- A Day In Space
- Magic defense 2: The Return of the Island
24 Ağustos
- Jubilane
- Hoa
- Chicken Ranch
- Aliens: Fireteam Elite
- Fracture Hell
- Nightslink
- King's Bounty II
25 Ağustos
- Metal Dogs
- Fallow
- Space X Collector
26 Ağustos
- EFO: Escape From OuterWorld
- ATC4: Airport NAHA [ROAH]
- Spookware
- Plunger Simulator
27 Ağustos
- Devil's Gold
- S.P.A.T.
- 13:ORIGIN – Prologue
- The Forger
- Ambush
- The Stone of God
28 Ağustos
- Miracle Warrior of Mountains and Seas
- Dungeon Warriors
- Behind the Beyond
- Idle Monkeylogy
- Arcade Boy
29 Ağustos
- Believe
- Any Fish
- Any Candy
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