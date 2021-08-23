23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!
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23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!

23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunlar belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bu hafta Steam için çıkacak oyunlar belli oldu. 23-29 Ağustos tarihleri arasında Steam'de çıkacak oyunları sizler için listeledik...

Dünyanın en popüler dijital oyun platformu Steam'de 23-29 Ağustos tarihleri arasında listelenecek oyunlar belli oldu.

Geçen hafta Humankind, Madden NFL 22 gibi iddialı oyunlar çıkmıştı. Bu hafta ise göze çarpan iddialı oyunlar arasında King's Bounty II ve Aliens: Fireteam Elite yer alıyor.

STEAM'DE LİSTELENECEK OYUNLAR (23 AĞUSTOS – 29 AĞUSTOS)

23 Ağustos

  • Heroes of Yore
  • Fling to the Finish
  • Treasure of Barracuda
  • A Day In Space
  • Magic defense 2: The Return of the Island

24 Ağustos

  • Jubilane
  • Hoa
  • Chicken Ranch
  • Aliens: Fireteam Elite
  • Fracture Hell
  • Nightslink
  • King's Bounty II

25 Ağustos

  • Metal Dogs
  • Fallow
  • Space X Collector

26 Ağustos

  • EFO: Escape From OuterWorld
  • ATC4: Airport NAHA [ROAH]
  • Spookware
  • Plunger Simulator

27 Ağustos

  • Devil's Gold
  • S.P.A.T.
  • 13:ORIGIN – Prologue
  • The Forger
  • Ambush
  • The Stone of God

28 Ağustos

  • Miracle Warrior of Mountains and Seas
  • Dungeon Warriors
  • Behind the Beyond
  • Idle Monkeylogy
  • Arcade Boy

29 Ağustos

  • Believe
  • Any Fish
  • Any Candy
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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