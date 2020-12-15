226 Alan kodu nerenin, nereye ait? Yalova alan kodu kaç? 0226 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0226 bu alan kodlarından birisidir. Peki 226 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Yalova'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0226 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Yalova'nın alan kodu kaçtır? 226 neresi, nereye ait, nereden aramış?

226 NERENİN ALAN KODU?

0226 : YALOVA

0226 alan kodu Yalova iline aittir . Yalova'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0226 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Yalova'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 226 kodu yazar.

0226 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0226 telefon kodu Yalova iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Yalova şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 226 'dır. Yani Yalova'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0226 kodu geçmektedir.

YALOVA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Yalova'nın alan kodu 0226 'dır. Yalova'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0226 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Yalova ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.