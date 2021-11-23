22 yaşındaki genç kız otel odasında ölü bulundu
Sakarya'da bir butik otelde konaklayan 22 yaşındaki kadın, otel odasında ölü bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızın 2 gün önce otele tek gelerek giriş yaptığını saptandı.
SAKARYA (DHA) - Sapanca ilçesi Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde konaklayan Minel Y. (22), şüphe üzerine odasına girilince yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
2 GÜN ÖNCE GİRİŞ YAPTIĞI TESPİT EDİLDİ
Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı. Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak.
Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.