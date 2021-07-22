22 Temmuz bugün internette sorun mu oldu? Hangi sitelerde kesinti yaşandı? Neden kesinti yaşandı, hangi siteler açılmadı?

Bugün akşam saatlerinde dünyaca ünlü bazı web sitelerinde erişim sorunu vardı. Bu siteler arasında HSBC, Airbnb ve British Airways de yer aldı. Peki, 22 Temmuz Perşembe 2021 internette sorun mu yaşandı? Hangi sitelerde erişim problemi oldu? Sitelerde neden kesinti oldu?

HSBC, Airbnb ve British Airways de dahil olmak üzere onlarca internet sitesi küresel bir kesinti nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı. Peki, 22 Temmuz bugün internette sorun mu oldu? Hangi sitelerde kesinti yaşandı? Neden kesinti yaşandı, hangi siteler açılmadı?

BUGÜN HANGİ SİTELERDE ERİŞİM PROBLEMİ YAŞANDI?

HSBC, Airbnb ve British Airways de dahil olmak üzere onlarca internet sitesi küresel bir kesinti nedeniyle yarım saat boyunca hizmet dışı kaldı.

İnternet kesintisi izleme platformu DownDetector, internet kullanıcılarının binlerce sorun bildirdiğini belirterek, hizmet kesintisinden etkilenen firmalar arasında HSBC, British Airways, Airbnb, Barclays, Lloyds, TSB ve Halifax'ın bulunduğunu bildirdi. Çevrimiçi oyunlar için kullanılan PlayStation ağının yanı sıra Steam, Call of Duty ve EA oyun hizmetlerinin de kesintiden etkilendiğini kaydeden DownDetector, Kanal 4 ve ITV'nin de kesintiye uğradığını ifade etti.

SORUN NEYDEN KAYNAKLANDI?

Kullanıcıların söz konusu web sitelerine girmeye çalıştığında "Hizmet Kullanılamıyor", "Sunucu geçici olarak hizmet veremiyor", "Bu siteye ulaşılamıyor" gibi mesajlarla karşılaştığı belirtildi.

Bir DNS sağlayıcısı olan Akamai, Edge DNS hizmetiyle ilgili bir sorun olduğunu ancak şimdi çözüldüğünü ve hizmetin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Akamai'nin Twitter'da yayınladığı yazılı açıklamada, "Bu sorun için bir düzeltme uyguladık ve hizmet normal şekilde işlemeye devam ediyor. Kesintilerin etkisinin tamamen geçtiğinden emin olmak için izlemeye devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

SİTELERE ERİŞİM KESİNTİSİ NE KADAR SÜRDÜ?

Web sitelerindeki sorunların bildirilmesinden yaklaşık yarım saat sonra sorun çözülürken, İngiltere'de yerel saatle 17.00 sıralarında söz konusu sitelere yeniden erişim sağlandı. Web sitelerinde meydana gelen kesintilerin nedeni ise henüz bilinmiyor.