22 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
22 Temmuz 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Leyla ile Mecnun
00:30 Şampiyon
00:30 Kalk Gidelim
02:10 52 Hafta
02:35 Elimi Bırakma
05:25 Ferhunde Hanım ve Kızları
05:30 Ege'nin Hamsisi
07:10 Osmanlı Tokadı
08:15 Osmanlı Tokadı
09:40 Tozkoparan
10:35 Tozkoparan
11:20 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:00 Elimi Bırakma
13:00 Elimi Bırakma
15:40 Kalk Gidelim
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
20:00 Benim Adım Melek
21:45 Forrest Gump
23:40 Umudun Toprağı
Kaynak: InterSinema.com