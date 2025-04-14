22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan'da okullar yarım gün mü?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasına rağmen, 22 Nisan gününün yarım gün olup olmadığı merak ediliyor. 22 Nisan yarım gün mü sorusu, çalışma saatleri ve okul durumu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından sıkça sorgulanıyor. Peki, 22 Nisan yarım gün mü? İşte detaylar...

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2025 Salı günü yarım gün tatil değildir. Bu tarihte okullar, kamu kurumları, bankalar ve özel sektör işletmeleri normal çalışma düzenine devam edecektir.

22 NİSAN TATİL Mİ?

Ramazan ve Kurban Bayramı arefe günlerinde öğleden sonra yarım gün tatil uygulanmaktadır. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü ise Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olup, bu gün okullar ve kamu kurumları kapalı olacaktır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Milli bayramlar arasında yer alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu anlamlı gün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hem milli bir bayram hem de resmi tatil günüdür.