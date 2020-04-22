22 Nisan 2020 Star Yayın Akışı
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Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV

22 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

22 Nisan 2020 Çarşamba günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

22.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.04.2020 06:45
22 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan'a Doğru

01:55 Kiralık Aşk

02:00 Kiralık Aşk

03:30 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

04:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

04:30 Erkenci Kuş

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 İşler Güçler

20:00 Jet Sosyete

23:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan'a Doğru

23:30 Dizi

Kaynak: InterSinema.com

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