22 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
02:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:40 İmparatoriçe Ki
06:55 Yeşil Deniz
09:00 Yedi Numara
09:55 Tozkoparan İskender
11:40 Anneler Stüdyo
13:30 Masumlar Apartmanı
15:55 Bir Zamanlar Kıbrıs
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com