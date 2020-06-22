22 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
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22 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı

22 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

22 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
22.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.06.2020 07:38

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:10 Uzaylı İstilası

02:15 Yolcu

02:30 5N 1K

03:15 Akasya Durağı

04:00 Müzik Arası

04:30 Corgi

05:00 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 İnek Şaban

15:45 Arka Sokaklar

16:45 Corgi

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Uzaylı İstilası

Kaynak: InterSinema.com

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