22 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 22 Haziran 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:10 Uzaylı İstilası 02:15 Yolcu 02:30 5N 1K 03:15 Akasya Durağı 04:00 Müzik Arası 04:30 Corgi 05:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 İnek Şaban 15:45 Arka Sokaklar 16:45 Corgi 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Uzaylı İstilası Kaynak: InterSinema.com