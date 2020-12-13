216 Alan kodu nerenin? İstanbul (Anadolu Yakası) alan kodu kaç? 0216 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0216 bu alan kodlarından birisidir. Peki 216 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? İstanbul (Anadolu Yakası)'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0216 sabit hat alan kodu hangi ile ait? İstanbul (Anadolu Yakası)'nın alan kodu kaçtır? 216 neresi, nereye ait, nereden aramış?

216 NERENİN ALAN KODU?

0216 : İSTANBUL (ANADOLU YAKASI)

0216 alan kodu İstanbul (Anadolu Yakası) iline aittir . İstanbul (Anadolu Yakası)'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0216 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde İstanbul (Anadolu Yakası)'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 216 kodu yazar.

0216 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0216 telefon kodu İstanbul (Anadolu Yakası) iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi İstanbul (Anadolu Yakası) şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 216 'dır. Yani İstanbul (Anadolu Yakası)'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0216 kodu geçmektedir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ALAN KODU NEDİR?

İstanbul (Anadolu Yakası)'nın alan kodu 0216 'dır. İstanbul (Anadolu Yakası)'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0216 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat İstanbul (Anadolu Yakası) ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.