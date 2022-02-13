'2104'ten geliyorum' diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı

Zaman yolcuları günümüzde sosyal medyada çok popülerleşmeye başladı. Bu kişilerin açıklamaları zaman zaman tepki çekse de sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Yine TikTok'ta zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir şahıs tarafından yapılan paylaşım ilgi gördü.

2104'TEN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Matthew Smith kullanıcı adıyla ön görülerde bulunan ve @pasttimetraveller kullanıcı adını kullanan zaman yolcusu, 2104 yılından geldiğini iddia ederek, 2049 yılında yaşanacağını belirttiği olaya ilişkin tüyler ürperten ifadeler kullandı.

ÖZGÜRLÜK ANITI'NIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Zaman yolcusu, 2049 yılında bombalanacağını söylediği Özgürlük Anıtı'nın fotoğrafını da paylaştı. Söz konusu fotoğrafta özgürlük anıtının çevresinin alevler içerisinde kaldığı görülüyor.

"EMİRLERE KARŞI GELEREK ABD'Yİ BOMBALADI"

Gelecekten geldiğini iddia eden şahıs, Çin Hava Kuvvetleri bünyesindeki bir personelin emirlere karşı geldiğini ve New York'a 2 bin ton ağırlığında TNT attığını ileri sürdü. Zaman yolcusu bu fotoğrafın aynı zamanda kendisinin gelecekten geldiğine kanıt olduğunu iddia etti. TikTok'ta konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

İşte zaman yolcusunun paylaştığı o fotoğraf: