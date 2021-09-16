21 yıllık eşini terk ederek kuzenine kaçan kadından pişkin savunma: Yıllar sonra cenazede görünce kaçtım, pişman değilim

Hafta içi her gün ekrana gelen Fulya İle Umudun Olsun programına başvuran Mustafa Bey, 21 yıllık eşinin kuzenine kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Evliliğini kurtarmak istediğini söyleyen Mustafa Bey, canlı yayında eşi için şarkı bile söyledi.

"BİR KADIN BAŞKA ERKEKLE BERABER OLURSA HAYIR GELMEZ"

Dün ilk kez karşı karşıya eşler arasında tansiyon yükseldi. Teyzesinin oğluna kaçan Sevgi Hanım bu zamana kadar yaşadıklarını şöyle anlattı: "O şiirleri şarkıları bana şiddet uygulamadan önce yapsaydı şu an burada olmazdım. Beni dövdüğü günler oldu. Ben sana 21 sene çocuğum için katlandım. Ben seni sevmiyorum. Bir kadın başka bir erkekle beraber olursa o kadından hayır gelmez. Ben Ömer'i (kuzeni) istiyorum. Burada böyle şarkı söyleyen adam evde terör estiriyor."

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ AŞIK OLDUĞUM KUZENİME KAÇTIM, PİŞMAN DEĞİLİM"

"Mustafa beni seviyor ben de Ömer'i. ben 15 o da 16 yaşındaydı biz birbirimizi sevdik. Teyzem çocuğumuzu sakat olur diye beni oğluna istemedi. O da bizim içimizde kaldı yıllardır o başka biriyle evlendi ben başka biriyle evlendim. Ama onun karısı öldü ben de cenazesine gittim. Orada Ömer'le birbirimizi gördük yine bir şey hissetmedik. Sonra eve geri döndüm ama sonra Ömer'e kaçtım. Ben pişman değilim. Kadının da delikanlısı olur ben pişman değilim."

Karısının sözlerine sinirlenen Mustafa Bey de "Ben utanmıyorum seni kurda kuşa yem etmeyeceğim. Ben boşanmıyorum.

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