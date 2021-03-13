21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti
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21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti

13.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:04
21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti

Aydın'ın Didim ilçesinde, bir süredir arkadaşının evinde kalan 21 yaşındaki gençten haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, gencin ipte asılı cansız bedeniyle karşılaştı.

Aydın'ın Didim ilçesinin Altınkum mahallesi 31. Sokak'ta meydana gelen olayda, arkadaşının evinde ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki Gökhan E. iple kendisini asarak intihar etti. Komşuları birkaç gündür kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri, Gökhan E'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

GENCİN CENAZESİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Savcılık incelemesinin ardından Gökhan E'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Tokatlı olduğu öğrenilen şahsın cenazesi Tokat'tan gelen ailesine teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Yorumları (6)
İSTANBUL: Kim bilir neler yaptılar çocuğa o evde
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BİLAL: ülke bitmiş ekonomik sıkıntılar intahar almış başını gitmiş
Cevap Yaz 3 5 Yayından Kaldır
KADİR: Hahahahaha mal
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