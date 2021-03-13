21 yaşındaki genç, arkadaşının evinde intihar etti

Aydın'ın Didim ilçesinin Altınkum mahallesi 31. Sokak'ta meydana gelen olayda, arkadaşının evinde ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki Gökhan E. iple kendisini asarak intihar etti. Komşuları birkaç gündür kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla eve giren emniyet güçleri, Gökhan E'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

GENCİN CENAZESİ, AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Savcılık incelemesinin ardından Gökhan E'nin cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Tokatlı olduğu öğrenilen şahsın cenazesi Tokat'tan gelen ailesine teslim edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.