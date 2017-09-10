Çivril ilçesinde, 21. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali, Şarkıcı İrem Derici'nin verdiği konser ile sonlandı.



Cumhuriyet Caddesi'ndeki festivalde sahne alan Derici, eserlerini hayranları eşliğinde söyledi.



Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, yaptığı konuşmada, bu yıl festivalin bol katılımlı olarak geçtiğini, gelecek yıl sürpriz yarışmalarla etkinliği devam ettirmeyi planladıklarını kaydetti.



Festivalde çeşitli yarışmalar da düzenlendi.



Geleneksel hale gelen "2. Çekirdek Yeme Yarışması" kapsamında 18 çocuk 75 gram çekirdeği yemek için ter döktü. Yarışmada, Furkan Acar birinci, Mustafa Nas ikinci, Berkin Serim ise üçüncü oldu.



En Güzel Elmalı Pastayı Yapma Yarışması'nda da birinciliği İpek Koç elde etti.



Festivalde 8 genç kız arasından Berna Ünal ise "elma güzeli" seçildi.



Dereceye giren tüm yarışmacılar çeyrek altınla ödüllendirildi.