Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Türkmen Kültür Şöleni renkli görüntülere sahne oldu.

Boğalar Mahallesi'nde, Beşkaza Yaylaları Boğalar Yörük Kültür Derneği tarafından "Türk Dünyasında Birlik" temasıyla düzenlenen şölende, Yörük göçü ve gelin alma merasimi canlandırıldı.

Şölende Özbekistan, Kırım, Kosova, Türkmenistan'dan gelen ekipler, halk oyunları gösterisi sundu. Şölene gelenler, çadırlarda sergilenen ve Yörüklerin kullandığı eşyaları inceleme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Yörüklerin Türk milletinin çalışkan ve üretken evlatları olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün "Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiç bir güç ve kuvvet asla bizi yenemez." sözlerini hatırlatan Topçu şunları kaydetti:

"Yedi düvel dedelerimizi yenemedi. Şimdi de ne PKK ne FETÖ ne de dolarla bizi asla yenemeyecek. Birliğimizi ve dirliğimizi asla bozamayacaklar. Rabbim devletimizi ve milletimizi korusun ve yüceltsin. Türkiye, küresel terör örgütleri, PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ'i yurt içinde ve dışında uluslararası hukukun verdiği hakla tamamen temizlemeye kararıdır. Bu mücadelemiz hem ülkemizin hem bölgemizin hem de dünyanın güvenliğini sağlamak içindir. Türkiye'nin ABD'den haklı beklentisi, terör örgütü YPG/PKK'ya desteğine son vermesi, FETÖ elebaşını iade etmesidir." Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, etkinliğin 21'incisini düzenledikleri için mutlu olduğunu ifade etti.

Şölenle Türk dünyasının bir araya geldiğini belirten Otgöz, "Şöleni ilerleyen yıllarda daha uzun süreye yaymayı planlıyoruz. Böylece bir panayır havası yaratacağız. Şölenle kültürlerarası paylaşım sağlanıyor. Önemli olan kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak." dedi.

Şölene, Topçu ve Otgöz'ün yanı sıra Seydikemer Kaymakamı Haktan Gökçekuyu, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Azeri asker İbad Hüseynov ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA