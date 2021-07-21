21 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Temmuz 2021 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İtalya - İspanya
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
10:00 Spor Manşet
11:25 İsveç - ABD
13:30 Spor Bülteni
14:00 TBMM-TV
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 Dakika Skor
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com