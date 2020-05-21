21 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:45 Galip Derviş 01:30 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 02:00 M.Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti 03:45 Hafız Yusuf Efendi 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı 13:45 Gelinim Mutfakta 16:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:15 İlk Öpücük 20:15 Yolcu 22:30 Taksi 4 22:45 İlk Öpücük Kaynak: InterSinema.com