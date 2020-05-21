21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü
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21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, '21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü' münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.

21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü
21.05.2020 15:54 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:54

Eskişehir Türk Ocağı Başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal, '21 Mayıs 1864 Büyük Kafkas Sürgün ve Soykırımının yıl dönümü' münasebetiyle yazılı mesaj yayınladı.

Ünal, yayınladığı mesajda, "Şeyh Şamil'in liderliğinde 50 yıl Rus Çarlarına karşı bütün imkansızlıklara rağmen şanlı mücadele veren Kuzey Kafkasya halklarının 21 Mayıs 1864'de uğradıkları 'Sürgün ve Katliamların, Soykırımının' 156. Yıl dönümü. 1,5 Milyon insanın 500 bini, Karadeniz'in serin sularında boğuldu, Karadeniz sahillerine vuran cesetler için Trabzon ve Sinop'ta kefen bezi yetişmedi. 1 milyon Kuzey Kafkasyalı, Osmanlı Coğrafyasının değişik yerlerine iskan edildi. Bir Avar Türkü olan Şeyh Şamil ve Arkadaşı Hacı Murat'ın liderliğinde özellikle; 1855-64 yılları arasında 9 yıl boyunca, Moskofa dünyanın dar edildiği; şanlı, şerefli, kahramanlık dolu bu destansı mücadeleyi verenleri unutmuyor, onları rahmetle, minnetle anmaya devam ediyoruz. Rus Çarlarının bütün hedefi her türlü zulme rağmen kendilerine baş eğmeyen bu Kuzey Kafkasya Halklarını öldürerek, yok ederek, vatanlarından sürerek tam bir 'Soykırım' yapmak idi. Dünkü Rus Çarları, Cani Stalin ve bugünkü yeni Çar Putin'de aynı. Büyün hedefleri, gayeleri kendilerine tabi olmayan Kafkas Halklarını ve diğer Türk Coğrafyalarında yaşayan Türk topluluklarını yok etmek, sürmek, öldürmek ve vatansızlaştırmak. 1552 Kazan'ın işgalinden bu tarafa bu amansız kıyım halen devam ediyor. En son Vatan Kırım 6 sene önce yeniden işgal edildi. Bunların; soyu-sopu, dini, mezhebi, meşrebi hep aynı ve biz bunların 500 senedir yaptıkları alçakça soykırımlarını, katliamları, sürgünleri unutmuyor ve kaydediyoruz. Bu acı, ıstırap dolu günleri yaşayan Kafkas Halklarını, İmam Şamil'i ve mücadele arkadaşlarını tekrar rahmetle ve şükranla hatırlıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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