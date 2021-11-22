21 Kasım Masterchef kim elendi? Masterchef'e veda eden isim en son kim oldu? soruları Masterchef izleyicileri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında büyük ilgiyle izlenen yarışma programı Masterchef Türkiye 2021'de bu hafta eleme potasına 6 isim yazıldı. Masterchef'te kim elendi, kim gitti? 21 Kasım MasterChef Türkiye'de elemeye kimler kaldı?

21 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Haftanın kazanan takımı kırmızı takım olmuştu. Pazar akşamı eleme adayları mantar ürünüyle yaratıcı tabak çıkarmak için mücadele etti. Azize, Pelin ve Safanur son üçe kalarak yeniden tezgah başına geçti ve Pelin tabağı en başarılı yapan isim oldu. Elenen isim ise AZİZE oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?

1- Azize

2- Pelin

3- Tahsin

4- Sergen

5- Safanur

6- Hasan

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