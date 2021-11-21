21 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı
21 Kasım 2021 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Kelime Oyunu
02:30 Çocuklar Duymasın
04:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
06:00 Ihlamurlar Altında
08:00 Yabancı Damat
10:30 Yanımda Kal
12:30 Çok Gezenti
14:00 Rehber
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 İki İyi Çocuk
23:30 Kanıt: Ateş Üstünde