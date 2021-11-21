21 Kasım 2021 Fox Yayın Akışı

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Elbet Bir Gün

02:45 Çılgın Dersane 4: Ada

04:15 Bay Yanlış

06:00 Yasak Elma

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Misafir

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Elbet Bir Gün

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Elbet Bir Gün

23:45 Yasak Elma