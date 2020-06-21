21 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı 21 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… ATV YAYIN AKIŞI 00:20 Son Durak 00:20 Gençliğim Eyvah 01:20 Esra Erol'da 03:05 Bir Zamanlar Çukurova 04:00 Bir Zamanlar Çukurova 07:30 atv’de Hafta Sonu 10:00 Gençliğim Eyvah 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 11:15 Dizi TV 12:05 Bir Zamanlar Çukurova 13:00 Kuruluş Osman 14:50 Gençliğim Eyvah 16:00 Gençliğim Eyvah 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları 21:00 Kim Milyoner Olmak İster? 23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı Kaynak: InterSinema.com