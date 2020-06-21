21 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
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21 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı

21 Haziran 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

21 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:09

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Gençliğim Eyvah

01:20 Esra Erol'da

03:05 Bir Zamanlar Çukurova

04:00 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gençliğim Eyvah

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Kuruluş Osman

14:50 Gençliğim Eyvah

16:00 Gençliğim Eyvah

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları

21:00 Kim Milyoner Olmak İster?

23:25 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

Kaynak: InterSinema.com

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