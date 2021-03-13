"21 gün kuralı" gerçek mi, yoksa bir efsane mi? Uzmanı yanıt verdi

"Şekersiz 21 gün, 21 günde zayıflama" gibi değişim söylemlerini duymayanınız yoktur. Peki beslenmeyle ilgili bir alışkanlıktan vazgeçebilmek için 21 gün gerçekten yeterli mi? "Beden Aklıyla Zayıfla" ve "Göbeğimi Nasıl Eritirim" adlı kitapların yazarı Dr. Fevzi Özgönül sorularımızı yanıtladı, 21 gün kuralına farklı bir bakış açısıyla yaklaştı.