21 Ekim 2019 Atv Yayın Akışı
21 Ekim 2019 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Kimse Bilmez
00:20 Sen Anlat Karadeniz
03:20 Kanatsız Kuşlar
05:30 Canevim
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
11:15 Dizi TV
12:25 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:30 Hercai
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kimse Bilmez
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?