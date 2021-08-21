21 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Ağustos 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Sivasspor - Kopenhag
03:45 Başlama Vuruşu Maç Sonu
05:45 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:45 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:25 Finlandiya - Hollanda
19:00 Spor Merkezi
20:25 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor
22:30 Teknik Analiz
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com