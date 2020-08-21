21 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 21 Ağustos 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:05 Tövbeler Olsun 00:55 Kalk Gidelim 02:55 Bal Ülkesi 03:10 Zaman Matinesi 03:55 Hangimiz Sevmedik 04:20 Yeşil Deniz 05:55 Ege'nin Hamsisi 06:05 Aslan Ailem 08:50 Yeşil Deniz 11:05 Tozkoparan 12:45 Hangimiz Sevmedik 15:45 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Vizontele 20:00 Sultan 22:25 Bal Ülkesi 23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com