21 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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21 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

21 Ağustos 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

21 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
21.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.08.2020 07:40

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Tövbeler Olsun

00:55 Kalk Gidelim

02:55 Bal Ülkesi

03:10 Zaman Matinesi

03:55 Hangimiz Sevmedik

04:20 Yeşil Deniz

05:55 Ege'nin Hamsisi

06:05 Aslan Ailem

08:50 Yeşil Deniz

11:05 Tozkoparan

12:45 Hangimiz Sevmedik

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vizontele

20:00 Sultan

22:25 Bal Ülkesi

23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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