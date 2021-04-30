208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor

208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihe ışık tutan 208 yıllık "Şifa Hamamı"nın restorasyonu 3 yıl süren çalışma sonrasında tamamlandı.

208 yıllık tarihi Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor

SAMSUN - Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tarihe ışık tutan 208 yıllık "Şifa Hamamı"nın restorasyonu 3 yıl süren çalışma sonrasında tamamlandı.

İlkadım ilçesi, Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan Saathane Meydanı'ndaki Şifa Hamamı, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 milyon 700 bin TL harcanarak restore edildi. Tarihle buluşma, kültürel mirasa sahip çıkma anlamında önemli bir proje olan Şifa Hamamı açılmak için gün sayıyor. 3 yıl süren çalışma sonrasında ise hamamın tarihi dokusuna zarar verilmeden yeniden onarıldı. Bazı alanları ise tamamen sökülerek yeniden yapıldı. Özellikle Şifa Hamamı'nın etrafında bulunan Süleyman Paşa Medresesi, Medrese Camii ve Taşhan yapılarıyla birlikte alan tarihe ışık tutacak.

"Tarihi dokuya zarar vermeden müze denetiminde gerekli çalışmalar yapıldı"

2017 yılında başladıkları hummalı restorasyon çalışmasının sonuna geldiklerini belirten Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk, "İlk olarak restorasyon aşamasında asma ve söküm işlemleri yapıldı. Yapının mevcut durumu ortaya çıkarıldı. Daha sonra yapının restorasyon aşamasına geçildiğinde öncelikle güçlendirme yapılacak yerleri tespit edildi. Söküm ve yeniden yapılacak yerler tespit edilerek gerekli güçlendirme ve gerekli yeniden yapım işlemleri ile restorasyonu yaklaşık 4 milyon 700 bin TL harcanarak tamamlandı. Restorasyon aşamasında gerek koruma kurulu gerek de müze müdürlüğü ile iletişime geçilerek tarihe dokuya zarar vermeden müze denetiminde gerekli çalışmalar yapıldı" dedi.

Yapılan işlemler

Tarihi hamamın üzerinde yapılan işlemler ile ilgilide bilgi veren Müdür Öztürk, "Yapının külhan ve su deposu duvar ve çatısının büyük bölümünün sökülerek yeniden yapılmasına karar verildi. Halvet çatısında bulunan 2 kubbe sökülerek yeniden yapıldı. Halvet tonozlarında dikişleme yöntemiyle tamiratlar yapıldı. Külhan kaba yonu taşı duvarları sökülerek yeniden yapılması sağlandı. Hamam beden duvarlarında, üst tonoz ve kubbe örtülerinde statik projesinde belirtilen yerlere güçlendirme amacıyla FRP karbon çubuk hasır şeklinde, paslanmaz çeliklerin montajlanması sağlandı. Hamam çatısı hidrolik kireç harcı ile tesviye edilerek poliüretan esaslı UV dayanımlı sürme su yalıtımı ve uzun ömürlü su itici uygulaması yapıldı. Hamam çatısında kirpi saçak imalatı yapıldı" şeklinde konuştu.

Şifa Hamamı'nın tarihi

Hamamın doğu ve batı yönündeki alanda, müze müdürlüğü tarafından yapılan araştırma kazıları sonucu açığa çıkan, farklı dönem ve uygarlıklara ait arkeolojik kalıntılar bulunuyor. Bir kısmı Samsun Kalesi'ne ait olan kalıntıların diğer kısımlarının ise Şifa Hamamı'na ait olduğu düşünülüyor. Şifa Hamamı'nın üzerinde inşa ya da onarım kitabesi ile vakfiyesi bulunmuyor. Bitişiğindeki cami ve medresenin banisi Haznedarzade Süleyman Paşa'ya ait H. 1228/M. 1813 tarihli vakfiyede Şifa Hamamı'nın adı geçiyor. Hamamın bu tarihte mevcut olduğu anlaşılıyor.

2020 yılında birçok tarihi eser ayağa kaldırılmıştı

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sundu. 2020 yılında tamamlanan ve devam eden yatırımlara 7 milyon TL'lik harcama yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL